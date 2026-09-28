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Хмара на засіданні Ради ЄС закликав партнерів долучитися до фінансування напряму перехоплювачів реактивніх дронів

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Хмара на засіданні Ради ЄС закликав партнерів долучитися до фінансування напряму перехоплювачів реактивніх дронів
Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Євгеній Хмара взяв участь у засіданні Ради Європейського Союзу із закордонних справ на рівні міністрів оборони держав-членів ЄС, під час якої окреслив безпекову ситуацію в Україні та ситуацію на полі бою, а також нові виклики та загрози з боку ворога, повідомляється на сайті українського оборонного відомства в понеділок.

За словами Міністра оборони, Україна шукає дешеві та ефективні рішення для протидії реактивним дронам типу "Шахед", і наразі такі цілі вже збивають, зокрема ракетами-перехоплювачами. Українські виробники також пропонують власні рішення, і вони дають позитивні результати, однак для побудови ефективної системи протидії потрібен час.

"Євгеній Хмара закликав ЄС долучитися до фінансування цього напряму, щоб перехоплювачі якнайшвидше надійшли до Сил оборони в достатній кількості. Окремо міністр наголосив партнерам на важливості передачі Україні ракет "повітря-повітря", ПЗРК та боєприпасів для F-16", – йдеться в повідомленні.

У питанні протидії балістиці Україні незмінно потрібні ракети до систем Patriot, зазначив Хмара. Міністр оборони звернувся до країн-членів ЄС із запитом передати частину ракет із власних запасів в обмін на ті, які Україна має отримати пізніше за укладеними контрактами.

Також міністр закликав наблизити виділення коштів з кредиту ЄС з 2027 на 2026 рік, забезпечити використання залишку коштів SAFE на закупівлі для України та виділити додаткові кошти в рамках двосторонньої допомоги. "Кошти необхідні цієї осені, щоб дати виробникам достатньо часу вчасно закупити комплектуючі та виготовити дрони. Особливо – з огляду на мобілізацію, яку ворог планує вже зараз", – наголошується в повідомленні.

Водночас зазначається, що грошове забезпечення війська та виплати будуть покриті власним ресурсом в розмірі $7 млрд. В Міноборони зазначають, що уряд вже проводить тотальну економію та перерозподіл за всіма необоронними видатками Державного бюджету.

 

#міноборони #фінансування #єс
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