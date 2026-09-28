Зеленський: у РФ перебувають понад 8 тис. військових із КНДР, ще 10 тис. готують до перекидання до Росії

На території Росії наразі перебувають понад 8 тис. військових Північної Кореї, ще близько 10 тис. готують для проходження підготовки та подальшого перекидання до РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ми маємо й нові дані по залученню в Росію військових із Північної Кореї: зараз на російській території перебувають більше 8 тисяч північнокорейських військових. Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 тисяч – їх відбирають для проходження підготовки й подальшого перекидання в Росію», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

За його словами, відповідні дані були представлені під час доповіді Головного управління розвідки МО щодо подальших планів Росії. РФ уже почала додаткову мобілізацію та збільшує кількість людей, яких залучає до війська різними методами.

«Планують збільшувати й залучення іноземців. І це важливо, щоб уряди країн, із яких Росія залучає людей собі в армію, протидіяли цьому. Кожен уряд ми проінформуємо», – зазначив президент.

Водночас, за словами Зеленського, Росія розраховується з Північною Кореєю за військову допомогу, зокрема, технологіями. За технічної підтримки РФ на території КНДР уже розгорнуто виробництво ударних безпілотників типу «Шахед».