Сили оборони збивають 57% реактивних "шахедів" - Зеленський

Українські сили наразі збивають 57% реактивних дронів, тоді як загальний показник збиття дронів становить 70%, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Загальний відсоток збиття дронів на сьогодні – 70. Це і звичайні, і реактивні “шахеди”, але щодо реактивних, на жаль, менше, на жаль значно менше, ніж потрібно, поки що так – 57 відсотків», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

За його словами, нові перехоплювачі реактивних дронів активно випробовуються, а частина бойових груп уже використовує їх. Водночас, зазначив президент, необхідно доопрацювати окремі деталі для забезпечення достатньої ефективності та масовості перехоплювачів

"Розробників ми прискорюємо. Щотижнево має бути більше результатів конкретного збиття на лініях перехоплення", - зазначив він.