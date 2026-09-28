Зеленський: внаслідок удару РФ по будівлі Академії наук у Києві загинула асистентка Горбуліна, ще одну людину шукають під завалами

Внаслідок удару російського реактивного «Шахеда» по будівлі Національної академії наук України в Києві загинула асистентка колишнього очільника РНБО Володимира Горбуліна, ще одну людину досі шукають під завалами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Була вбита цим “шахедом” асистентка Володимира Горбуліна. Сам він був травмований і зараз перебуває удома. Знищено кілька поверхів фактично основного офісу Академії наук», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні

За його словами, внаслідок іншого удару реактивного дрона в Києві також пошкоджено будівлю лікарні.

"Черговий російський удар, який показує всю тупість російської війни і взагалі тупість російської держави", - зазначив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21117