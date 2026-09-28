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Зеленський доручив до 15 жовтня забезпечити необхідне фінансування оборонних потреб України

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Зеленський доручив до 15 жовтня забезпечити необхідне фінансування оборонних потреб України
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський поставив уряду, Міністерству закордонних справ та команді Офісу президента завдання до 15 жовтня забезпечити необхідне фінансування оборонних потреб України.

"Конкретні рішення, напрям домовленостей з партнерами – все це є, і відповідальність прем'єр-міністра, міністра закордонних справ України, команди Офісу – повністю забезпечити все те, про що ми сьогодні говорили", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він додав, що розраховує на дієву підтримку від парламентарів.

"Якщо урядовці свою частину зобов'язань виконають до 15 жовтня, щоб забезпечити необхідне Україні фінансування, то такий же чіткий графік потрібен і від парламенту", – зазначив голова держави.

За словами президента, він також провів нараду з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким і з дипломатичною командою про ключові пріоритети з партнерами на ці тижні і на цю ситуацію.

"Уряд, Міністерство закордонних справ, Офіс, наші військові, наша переговорна група – чітке завдання заповнити наявні фінансові потреби України на оборону. Все, що можемо зробити разом з партнерами, за кошти партнерів – це стосується передусім оборонних замовлень, – до кінця року має бути виконано на 100%", – наголосив президент.

Як повідомлялося, потреби України на ведення розв'язаної Росією війни у 2026 році Міноборони оцінює у $155 млрд, з яких до останнього часу були відсутні джерела покриття $27 млрд. Втім уряд та Мінфін вже заявили, що зможуть профінансувати біля $7 млрд за рахунок внутрішні джерел.

Щодо наступного року, то очікується зростання потреб на оборону України до $175 млрд, з яких наразі у урядовому проєкті державного бюджету закладено близько $100 млрд.

#фінансування #оборона #зеленський
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