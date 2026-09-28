Зеленський доручив до 15 жовтня забезпечити необхідне фінансування оборонних потреб України

Президент України Володимир Зеленський поставив уряду, Міністерству закордонних справ та команді Офісу президента завдання до 15 жовтня забезпечити необхідне фінансування оборонних потреб України.

"Конкретні рішення, напрям домовленостей з партнерами – все це є, і відповідальність прем'єр-міністра, міністра закордонних справ України, команди Офісу – повністю забезпечити все те, про що ми сьогодні говорили", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він додав, що розраховує на дієву підтримку від парламентарів.

"Якщо урядовці свою частину зобов'язань виконають до 15 жовтня, щоб забезпечити необхідне Україні фінансування, то такий же чіткий графік потрібен і від парламенту", – зазначив голова держави.

За словами президента, він також провів нараду з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким і з дипломатичною командою про ключові пріоритети з партнерами на ці тижні і на цю ситуацію.

"Уряд, Міністерство закордонних справ, Офіс, наші військові, наша переговорна група – чітке завдання заповнити наявні фінансові потреби України на оборону. Все, що можемо зробити разом з партнерами, за кошти партнерів – це стосується передусім оборонних замовлень, – до кінця року має бути виконано на 100%", – наголосив президент.

Як повідомлялося, потреби України на ведення розв'язаної Росією війни у 2026 році Міноборони оцінює у $155 млрд, з яких до останнього часу були відсутні джерела покриття $27 млрд. Втім уряд та Мінфін вже заявили, що зможуть профінансувати біля $7 млрд за рахунок внутрішні джерел.

Щодо наступного року, то очікується зростання потреб на оборону України до $175 млрд, з яких наразі у урядовому проєкті державного бюджету закладено близько $100 млрд.