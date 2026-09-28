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У Києві внаслідок тривоги зафіксовано два влучання у нежитлові будівлі – Кличко

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У Києві внаслідок тривоги зафіксовано два влучання у нежитлові будівлі – Кличко

У Оболонському та у Солом'янському районах Києва внаслідок ворожої атаки є влучання у нежитлові будівлі, повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

"Повторне влучання в нежитлову будівлю в Оболонському районі. Також, попередньо, влучання в Солом'янському районі. Нежитлова будівля" – йдеться у повідомленні.

Кличко не повідомив, чи є постраждалі внаслідок удару.

Раніше в понеділок Київська міська військова адміністрація повідомила, що російські окупанти завдали удару по нежитловій будівлі в Оболонському районі Києва. Про яку будівлю йшлося, масштаби руйнувань та інформація про постраждалих не уточнювалися.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7685

#київ #війна #обстріли
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