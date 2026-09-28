Вісім морських піхотинців США дістали поранень під час атаки Ірану 14 вересня в Ормузькій протоці – ЗМІ

Під час атаки іранської протикорабельної крилатої ракети на судно в Ормузькій протоці 14 вересня дістали поранень вісім морських піхотинців США, повідомляє NBC News з посиланням на трьох американських посадовців.

"Морські піхотинці не зазнали серйозних поранень, однак отримали ураження від вдихання диму та, можливо, черепно-мозкові травми, оскільки у них спостерігалися такі симптоми струсу мозку, як головний біль, повідомили посадовці", – зазначається в повідомленні.

Семеро з поранених військовослужбовців були рядовими, один – офіцером. За словами американських посадовців, усі вони невдовзі після атаки повернулися до виконання службових обов'язків.

Як наголошує видання, морські піхотинці діяли у складі десантної бойової групи під час атаки іранської протикорабельної крилатої ракети. При цьому вони перебували не на кораблі ВМС США, а на іншому морському судні. Посадовці не уточнили, про який саме тип судна йдеться.

Один із американських посадовців зазначив, що інформація про поранення може надходити із затримкою, оскільки військовослужбовці не завжди одразу повідомляють про симптоми. Крім того, база DCAS не оновлюється в режимі реального часу.

Водночас DCAS не містить інформації про те, де, коли або за яких обставин були поранені восьмеро морських піхотинців.