Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Вісім морських піхотинців США дістали поранень під час атаки Ірану 14 вересня в Ормузькій протоці – ЗМІ

1 хв читати
Додати як джерело
Вісім морських піхотинців США дістали поранень під час атаки Ірану 14 вересня в Ормузькій протоці – ЗМІ

Під час атаки іранської протикорабельної крилатої ракети на судно в Ормузькій протоці 14 вересня дістали поранень вісім морських піхотинців США, повідомляє NBC News з посиланням на трьох американських посадовців.

"Морські піхотинці не зазнали серйозних поранень, однак отримали ураження від вдихання диму та, можливо, черепно-мозкові травми, оскільки у них спостерігалися такі симптоми струсу мозку, як головний біль, повідомили посадовці", – зазначається в повідомленні.

Семеро з поранених військовослужбовців були рядовими, один – офіцером. За словами американських посадовців, усі вони невдовзі після атаки повернулися до виконання службових обов'язків.

Як наголошує видання, морські піхотинці діяли у складі десантної бойової групи під час атаки іранської протикорабельної крилатої ракети. При цьому вони перебували не на кораблі ВМС США, а на іншому морському судні. Посадовці не уточнили, про який саме тип судна йдеться.

Один із американських посадовців зазначив, що інформація про поранення може надходити із затримкою, оскільки військовослужбовці не завжди одразу повідомляють про симптоми. Крім того, база DCAS не оновлюється в режимі реального часу.

Водночас DCAS не містить інформації про те, де, коли або за яких обставин були поранені восьмеро морських піхотинців.

 

#іран #атака #піхотинці #сша #поранені
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: внаслідок удару РФ по будівлі Академії наук у Києві загинула асистентка Горбуліна, ще одну людину шукають під завалами

Зеленський: внаслідок удару РФ по будівлі Академії наук у Києві загинула асистентка Горбуліна, ще одну людину шукають під завалами

Внаслідок удару російського реактивного «Шахеда» по будівлі Національної академії наук України в Києві загинула асистентка колишнього очільника РНБО …

Читати