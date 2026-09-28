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В Києві 24 постраждалих внаслідок російських атак в понеділок, з них троє дітей – мер

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В Києві 24 постраждалих внаслідок російських атак в понеділок, з них троє дітей – мер
Фото: Анна Левченко

Одна людина загинула і 24 постраждали внаслідок атак російських окупантів на столицю України в понеділок, 28 вересня, серед постраждалих троє дітей, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Уже 24 людини постраждали внаслідок атак ворога на столицю 28 вересня. Серед них – троє дітей. 6 поранених, в тому числі двоє дітей, перебувають у стаціонарах міських лікарень. Одна жінка загинула", – написав Кличко в Телеграм.

Раніше повідомлялося про одну загиблу та 21 постраждалого, у тому числі трьох дітей.

Окупанти завдали ударів, зокрема, по будівлі Національної академії наук України в Шевченківському районі та по медичному центру "Добробут" в Голосіївському районі Києва.

 

#київ #жертви #обстріл
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