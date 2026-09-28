Понад 20 українських компаній представили свої проєкти на міжнародному бізнес-форумі в Кракові

У Кракові відбувся Перший міжнародний бізнес-форум партнерських палат "Інвестиції, прямий діалог та кооперація бізнесу", організований у межах діяльності міжнародного "Київського клубу" партнерських торгово-промислових палат. Однією з ключових подій форуму стали прямі B2B-переговори між українськими та європейськими компаніями, повідомляється на сторінці Київської торгово-промислової палати (КТПП) у Facebook.

За інформацією КТПП, метою заходу було створення міжнародного майданчика для встановлення прямих контактів між підприємствами країн-членів клубу, проведення B2B-переговорів та започаткування спільних проєктів. У форумі взяли участь представники бізнесу та торгово-промислових палат України, Польщі, Литви, Словаччини і Хорватії.

В офіційному відкритті форуму взяли участь директор департаменту підприємництва та інновацій міста Краків Яцек Лігузінський, генеральний консул України у Кракові Ореста Старак, президент Краківської торгово-промислової палати Лешек Рождженський, президент Київської ТПП та Київського клубу партнерських палат Микола Засульський, а також президент Вільнюської торгово-промислової та ремісничої палати Гінтаутас Барткус.

Як зазначив Засульський, українська делегація об'єднала представників машинобудування, енергетики, будівництва, ІТ, медичних технологій та інших галузей.

"Україна сьогодні – це вже зовсім не та Україна, якою вона була у 2022 році. За ці роки ми стали значно сильнішими, організованішими та стійкішими. Наша економіка продемонструвала надзвичайну здатність адаптуватися до найскладніших умов. Підприємства продовжують виробляти продукцію, експортувати, інвестувати та створювати нові робочі місця", – наводить КТПП слова її президента.

За даними палати, Київська ТПП сформувала найбільшу іноземну делегацію форуму: 24 українські компанії на чолі з президентом палати Миколою Засульським та першим віцепрезидентом Володимиром Коляденком взяли участь у переговорах із представниками європейського бізнесу. Також у форумі брала участь делегація Львівської торгово-промислової палати на чолі з президентом Дмитром Афтанасом та віцепрезиденткою Наталією Карпенчук-Конопацькою.

Під час пленарної частини учасникам представили інструменти підтримки малого та середнього бізнесу в Малопольському воєводстві, зокрема можливості Польської інвестиційної зони, програми Агентства промислового розвитку та Польського агентства інвестицій і торгівлі.

Крім того, українська делегація ознайомилася з економічним та інвестиційним потенціалом Малопольщі, відвідала Нєполоміце і Скавіну, а також провела зустрічі з польськими та міжнародними партнерами щодо перспектив реалізації спільних проєктів.

У КТПП зазначили, що під час інтенсивних раундів B2B-переговорів учасники провели десятки ділових зустрічей, за результатами яких було досягнуто попередніх домовленостей щодо технологічної кооперації та реалізації майбутніх проєктів.

У палаті наголосили, що розвиток економічної співпраці з польськими та іншими міжнародними партнерами є важливим для зміцнення стійкості української економіки, розширення присутності українського бізнесу на зовнішніх ринках та підготовки до повоєнної відбудови країни.

Міжнародний "Київський клуб" партнерських торгово-промислових палат був заснований у 2020 році на базі Київської ТПП за участю палат Києва, Вільнюса та Кракова. Після 2022 року його саміти, які раніше традиційно проходили в Києві, відбувалися також у Кракові, Вільнюсі, Лейпцигу та Загребі.