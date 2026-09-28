Нацкомісія України у справах ЮНЕСКО засудила пошкодження будівлі НАН України внаслідок атаки РФ

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО рішуче засудила російську атаку на Київ 28 вересня, внаслідок якої було пошкоджено будівлю Національної академії наук України, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України в Телеграм.

У комісії зазначили, що в постраждалій будівлі розміщується Президія НАН України – головна національна наукова установа країни та центральний орган з організації й координації наукових досліджень в Україні, а також керівництво Сектора науки Національної комісії України при ЮНЕСКО.

"Тому пошкодження будівлі Президії є не лише фізичною шкодою, завданою історичній споруді, а й серйозним ударом по установі, що є серцем наукового та інтелектуального життя України", – йдеться у заяві.

У Національній комісії України у справах ЮНЕСКО також заявили, що російські атаки систематично завдають шкоди українським установам науки, освіти та культури. За її інформацією, пошкоджень зазнають університети, бібліотеки, музеї та архіви, знищуються унікальні носії інформації, наукові напрацювання, архівні матеріали та інші елементи національного наукового надбання.

"Це є складовою системної політики Російської Федерації, спрямованої на знищення української ідентичності, історичної пам'яті, культури, науки та освітнього потенціалу", – заявила комісія.

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО звернулася до генерального директора ЮНЕСКО, відповідних органів Організації та держав-членів із вимогою дати принципову оцінку систематичному знищенню Росією української наукової, освітньої та культурної спадщини, зокрема атаці на будівлю НАН України.

Комісія закликала ЮНЕСКО сприяти документуванню та фіксації шкоди, завданої російськими атаками українським науковим установам і фондам, посилити міжнародні механізми захисту української наукової та інтелектуальної спадщини, а також сприяти збереженню й оцифруванню наукових фондів, яким загрожує знищення внаслідок російської агресії. Крім того, комісія закликала привертати увагу міжнародної спільноти до систематичного знищення Росією українського наукового та інтелектуального потенціалу, посилювати міжнародний тиск на РФ та забезпечувати притягнення винних до відповідальності.

"Знищення української науки – це не лише злочин проти України. Це удар по світовому науковому та інтелектуальному надбанню", – наголосила Національна комісія України у справах ЮНЕСКО.

Як повідомлялося. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав ЮНЕСКО позбавити Росію права голосу та права бути обраною до керівних і робочих органів організації через російський удар по будівлі Національної академії наук України в центрі Києва, внаслідок якого загинули троє людей, серед них двоє академіків, ще шестеро людей зазнали поранень.