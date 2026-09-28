Мешканець Дергачів шпиталізований з численними пораненнями через удар дрона по будівлі пошти

Російський дрон поцілив у будівлю поштової служби в місті Дергачі (Харківська обл.) у понеділок о 17:10 поранено 44-річного мешканця, який перебував неподалік, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Із контузією, черепно-мозковою травмою та численними вибуховими пораненнями медики швидкої допомоги ушпиталили постраждалого до одного з медзакладів Харкова. Наразі загрози його життю немає", – написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у будівлі пошти пошкоджено фасад, вікна і покрівля.