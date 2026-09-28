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Мешканець Дергачів шпиталізований з численними пораненнями через удар дрона по будівлі пошти

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Мешканець Дергачів шпиталізований з численними пораненнями через удар дрона по будівлі пошти
Фото: https://t.me/zadorenko_v

Російський дрон поцілив у будівлю поштової служби в місті Дергачі (Харківська обл.) у понеділок о 17:10 поранено 44-річного мешканця, який перебував неподалік, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Із контузією, черепно-мозковою травмою та численними вибуховими пораненнями медики швидкої допомоги ушпиталили постраждалого до одного з медзакладів Харкова. Наразі загрози його життю немає", – написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у будівлі пошти пошкоджено фасад, вікна і покрівля.

 

#дрони #дергачі #постраждалий
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