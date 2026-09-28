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Міністр оборони Польщі про удар російського дрону по Україні за 2 км від кордону: польська ППО та авіація були готові до дій

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Міністр оборони Польщі про удар російського дрону по Україні за 2 км від кордону: польська ППО та авіація були готові до дій

Російський реактивний дрон завдав удару по українській території приблизно за 2 км від прикордонного переходу з Польщею в Дорогуську, при цьому польський повітряний простір порушено не було, повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Черговий напад Росії на західній Україні. Реактивний дрон завдав удару по українській території приблизно за 2 км від прикордонного переходу з Польщею в Дорогуську. Порушення польського повітряного простору не відбулося", – написав Косіняк-Камиш у соцмережі X у понеділок.

За його словами, польські системи протиповітряної оборони та літаки були готові до дій.

Після скасування тривоги літаки повернулися на бази, а системи ППО перейшли в режим спостереження та чергування.

Як повідомлялося, раніше агентству "Інтерфакс-Україна" поінформовані джерела повідомили, що атаку російського ударного дрона було зафіксовано неподалік від кордону з Польщею. За їхніми даними, російський ударний дрон влучив за кількасот метрів від кордону, однак безпосереднього влучання у розташований неподалік пункт пропуску "Ягодин" не було.

Зокрема російські війська 13 вересня завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда АТ "Укрзалізниці" у Волинській області за 2 км від кордону з Польщею. За інформацією компанії, незадовго до атаки на станції перебував дипломатичний поїзд, у якому їхали радники з питань безпеки кількох держав-членів ЄС та колишні європейські очільники, зокрема колишній прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон. Водночас під час атаки на станції перебував інший поїзд, у якому був колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

 

#польща #ягодин #кордон
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