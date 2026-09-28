У Бучанському та Бориспільському районах внаслідок ворожої атаки постраждали двоє чоловіків – ОВА

Двоє чоловіків постраждали внаслідок ворожої атаки в Бучанському та Бориспільському районах Київської області, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На жаль, маємо постраждалого внаслідок ворожої атаки на Київщині. У Бучанському районі травмовано чоловіка", – наголошується в повідомленні очільника ОВА ввечері понеділка.

За інформацією Ткаченка, постраждалий отримав уламкові поранення нижніх кінцівок та тулуба. Медики надають йому необхідну допомогу.

Згодом в обладміністрації наголосили, що черзе ворожу атаку зазнав ушкоджень ще один чоловік.

"На жаль, маємо ще одного постраждалого. У Бориспільському районі чоловік отримав осколкове поранення щоки. Його госпіталізували", – йдеться в повідомленні.