ДМС до кінця вересня призупинила оформлення паспортних документів через технічну несправність

Державна міграційна служба України (ДМС) тимчасово призупинила надання послуг з оформлення паспортних документів до кінця вересня через технічну несправність обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, повідомила пресслужба ДМС у Facebook у понеділок.

Зазначається, що послуги з оформлення паспортних документів не надаватимуться у період з 28 до 30 вересня 2026 року.

"У зв'язку з технічною несправністю обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує функціонування каналів зв'язку, тимчасово обмежено доступ до деяких інформаційно-телекомунікаційних систем Державної міграційної служби України", – йдеться в повідомленні, поширеному відомством.

Також на період проведення оператором відновлювальних робіт призупинено роботу офіційного вебсайту ДМС.

"Просимо врахувати зазначену інформацію та перепрошуємо за тимчасові незручності", – йдеться в повідомленні.