КМВА повідомила про влучання дрона в нежитлову будівлю в Оболонському районі столиці

Російські окупанти завдали удару по нежитловій будівлі в Оболонському районі Києва, повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА) в Телеграм у понеділок.

"В Оболонському районі зафіксовано влучання БпЛА у нежитлову будівлю", – йдеться в повідомленні, опублікованому одразу після відбою повітряної тривоги "жовтого" рівня небезпеки (загроза атаки дронів), яка тривала 24 хвилини.

У Києві працювала протиповітряна оборона, було чути вибухи.

Про яку будівлю йдеться, масштаби руйнувань та інформація про постраждалих не уточнюються.