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ДСНС завершила гасіння пожежі в будівлі НАН України в Києві, на місці триває розбір конструкцій

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ДСНС завершила гасіння пожежі в будівлі НАН України в Києві, на місці триває розбір конструкцій

Пожежу в будівлі корпусу Національної академії наук України у Шевченківському районі Києва ліквідовано, наразі на місці тривають роботи з розбору конструкцій пошкодженої будівлі, повідомила пресслужба ДСНС Києва в Телеграм у понеділок увечері.

"Вогнеборці ліквідували пожежу в будівлі корпусу Національної академії наук України у Шевченківському районі. Наразі на місці обстрілу працює інженерна техніка та проводяться роботи з розбору конструкцій пошкодженої будівлі", – йдеться в повідомленні відомства.

Внаслідок обстрілу будівлі корпусу НАН України загинула одна людина, ще шестеро отримали травми, двох людей вогнеборці врятували з третього поверху за допомогою трьохколінної драбини. У Голосіївському районі роботи на місці ураження будівлі медичного центру завершені, там постраждали восьмеро людей, ще одну особу врятували надзвичайники.

 

#київ #пожежа #ліквідація #нан
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