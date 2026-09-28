У Торонто понад 80 делегацій обговорять операційну рамку для повернення українських дітей, цивільних і військовополонених

Представники понад 80 делегацій у понеділок візьмуть участь у Другій міжнародній конференції Pathways to Peace у Торонто, присвяченій поверненню українських дітей, незаконно утримуваних цивільних і військовополонених, повідомляє Bring Kids Back UA.

"Очікується, що держави візьмуть на себе зобов’язання щодо обов’язкової операційної рамки для забезпечення виконання Конвенції ООН про права дитини та Женевських конвенцій. Це посилить скоординовані механізми пошуку, репатріації та реінтеграції незаконно депортованих дітей", - йдеться у пресрелізі Bring Kids Back UA, наданому агентству «Інтерфакс-Україна».

Дводенну конференцію спільно проводять Канада, Норвегія та Україна. Учасники також оцінять прогрес у виконанні Монреальського зобов’язання — дорожньої карти з повернення депортованих дітей, військовополонених і незаконно утримуваних цивільних, започаткованої в жовтні 2024 року.

У конференції беруть участь країни Африки, Латинської Америки та Карибського басейну, Близького Сходу, Азійсько-Тихоокеанського регіону, а також Європи.

Відкриття конференції заплановано о 14:00 за Торонто та о 21:00 за Києвом