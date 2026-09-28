Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Торонто понад 80 делегацій обговорять операційну рамку для повернення українських дітей, цивільних і військовополонених

1 хв читати
Додати як джерело
У Торонто понад 80 делегацій обговорять операційну рамку для повернення українських дітей, цивільних і військовополонених

Представники понад 80 делегацій у понеділок візьмуть участь у Другій міжнародній конференції Pathways to Peace у Торонто, присвяченій поверненню українських дітей, незаконно утримуваних цивільних і військовополонених, повідомляє Bring Kids Back UA.

"Очікується, що держави візьмуть на себе зобов’язання щодо обов’язкової операційної рамки для забезпечення виконання Конвенції ООН про права дитини та Женевських конвенцій. Це посилить скоординовані механізми пошуку, репатріації та реінтеграції незаконно депортованих дітей", - йдеться у пресрелізі Bring Kids Back UA, наданому агентству «Інтерфакс-Україна».

Дводенну конференцію спільно проводять Канада, Норвегія та Україна. Учасники також оцінять прогрес у виконанні Монреальського зобов’язання — дорожньої карти з повернення депортованих дітей, військовополонених і незаконно утримуваних цивільних, започаткованої в жовтні 2024 року.

У конференції беруть участь країни Африки, Латинської Америки та Карибського басейну, Близького Сходу, Азійсько-Тихоокеанського регіону, а також Європи.

Відкриття конференції заплановано о 14:00 за Торонто та о 21:00 за Києвом

#діти #канада #повернення
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ