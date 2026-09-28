ПС ЗСУ: За дві години в небі України з'явилося ще 24 безпілотника, за день знешкоджено 86 БпЛА, є влучання на 26 локаціях

Повітряні сили (ПС) Збройних сил України повідомили, що станом на 18:30 в повітряному просторі України було зафіксовано 124 ворожих ударних безпілотників різних типів, 86 із них були знешкоджені, зокрема 49 – реактивні.

"Протягом дня 28 вересня (із 6:30 по 18:30) противник атакував Україну 124 ударними БпЛА ( 86 із них – реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" та дронами інших типів. Основний напрямок удару – Київщина", – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграм.

Станом на 16:30 повідомлялося про 100 безпілотників.

За попередніми даними, протиповітряною обороною із 6.30 по 18.30 було збито/подавлено 86 БпЛА (49 із них – реактивні). Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 26 локаціях.

Станом на 18.30 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників.