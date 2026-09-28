УЧХ допоміг двом постраждалим під час ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на місцях ліквідації наслідків російської атаки безпілотників у середмісті Києва.

"Команда загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста спільно з рятувальниками працювала на двох локаціях", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

На місці удару БпЛА у Шевченківському районі столиці волонтери провели обхід території та надали першу допомогу двом постраждалим. Вони також долучилися до проведення реанімаційних заходів для одного з постраждалих.

У Голосіївському районі волонтери надали першу домедичну та психологічну допомогу двом постраждалим. Крім того, вони допомагали рятувальникам ДСНС України евакуювати людей із пошкодженого будинку.

Як повідомлялося, внаслідок удару БпЛА по будівлі Національної академії наук в понеділок почалася пожежа на верхніх поверхах. ДСНС повідомила про одного загиблого та шістьох постраждалих. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед постраждалих троє дітей. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що загибла – жінка, пізніше за інформацією ЗМІ, загиблою виявилася помічниця ексголови РНБО Володимира Горбуліна, сам він серед постраждалих. Пресслужба уповноваженого із захисту державної мови повідомляла, що внаслідок російського удару по будівлі НАН загинуло двоє академіків, ще з кількома немає зв'язку. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив про загибель кількох людей у будівлі НАН внаслідок удару.

Кількість постраждалих внаслідок удару російських окупантів по медичному центру в Голосіївському районі, за даними ДСНС, зросла до восьми.

Пресслужба поліції Києва повідомила, що загальна кількість постраждалих унаслідок атаки російських військ безпілотниками на Київ зросла до 21, загинула одна людина.