Внаслідок атаки по Дніпру постраждала вже 21 людина, ще семеро – в області, шестеро загинули – обладміністрація

Шестеро людей загинули та 28 дістали поранень унаслідок майже 30 атак російських військ по шести районах Дніпропетровської області, зокрема в Дніпрі, де постраждала 21 людина, ще семеро – в інших районах області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Дніпрі загинули 3 людей. 21 людина постраждала. Троє жінок госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта постраждалих лікуватимуться вдома У Дніпровському та Самарівському районах сталися пожежі", – наголосив очільник ОВА ввечері понеділка у Телеграм.

На Синельниківщині, за його словами, російські війська били по райцентру та Дубовиківській громаді. Пошкоджене відділення логістичної компанії, загинули троє людей. У важкому стані госпіталізовані 15-річний хлопець і 41-річний чоловік. 31-річний чоловік перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

На інших територіях області внаслідок атак також є постраждалі та пошкодження: на Нікопольщині пошкоджені магазин, житловий будинок, заклад культури та ліцей, 41-річний чоловік і 53-річна жінка лікуватимуться амбулаторно; у Зеленодольській громаді на Криворіжжі поранений 67-річний чоловік, який перебуває в лікарні у важкому стані; у Криничанській громаді Кам'янського району пошкоджені склади, госпіталізований 49-річний чоловік.