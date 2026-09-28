Російський дрон знов влучив біля ПП "Ягодин" на кордоні з Польщею – джерела

Атаку російського ударного дрона зафіксовано неподалік кордону з Польщею, але влучання безпосередньо у розташований неподалік пункт пропуску "Ягодин" не було.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" поінформовані джерела, російський ударний дрон влучив поблизу кордону за кількасот метрів.

"Пункт пропуску Ягодин не постраждав", – сказав співрозмовник.

Як повідомлялося, російські війська 13 вересня завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда АТ "Укрзалізниці" у Волинській області за 2 км від кордону з Польщею. За інформацією компанії, незадовго до атаки на станції перебував дипломатичний поїзд, у якому їхали радники з питань безпеки кількох держав-членів ЄС та колишні європейські очільники, зокрема колишній прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон. Водночас під час атаки на станції перебував інший поїзд, у якому був колишній глава ЦРУ Девід Петреус.