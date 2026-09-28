Генсек Ради Європи після атаки РФ по будівлі НАН: Безкарність не переможе

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе засудив атаку РФ по будівлі Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва.

"Ще одна хвиля безглуздих і жорстоких російських атак на Україну. Будівля Національної академії наук у Києві палає. Наші думки з українським народом, включно з нашими колегами в київському офісі, які продовжують протистояти цим атакам з мужністю та рішучістю. Ми продовжуватимемо наполягати на притягненні Росії до відповідальності за її злочини. Безкарність не переможе", – написав Берсе в Х у понеділок.

Як повідомлялося, внаслідок удару по будівлі НАН в понеділок почалася пожежа на верхніх поверхах. На місці триває рятувальна операція.

ДСНС повідомляла про одного загиблого та шістьох постраждалих. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед постраждалих троє дітей. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що загибла – жінка, пізніше ЗМІ повідомили, що загиблою виявилася помічниця ексголови РНБО Володимира Горбуліна, сам він серед постраждалих.

Пресслужба уповноваженого із захисту державної мови повідомляла, що внаслідок російського удару по будівлі НАН загинуло двоє академіків, ще з кількома немає зв'язку. Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив про кількох загиблих внаслідок удару по будівлі, не назвавши їх кількості, але зазначивши, що він знав їх особисто.