Нідерланди нададуть EUR10 млн на модернізацію двох навчальних центрів в Україні, оголосила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшильгез-Зегеріус (Dilan Yeşilgöz-Zegerius) під час зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу в Брюсселі.

Як повідомляє Міноборони Нідерландів, головними темами порядку денного в столиці Бельгії були гібридні атаки з боку Росії, військова підтримка України та ситуація на Близькому Сході. Нідерланди разом з іншими європейськими країнами інвестують у модернізацію навчальних центрів. Вони мають на меті сприяти навчанню та підготовці українських солдатів у високотехнологічному середовищі.

"Гарна підготовка може буквально врятувати ваше життя на полі бою. Нідерландські солдати зробили свій внесок, серед іншого, у Місію військової допомоги ЄС Україні (EUMAM). Завдяки цій місії вже пройшли навчання майже 100 000 українських солдатів. Ми також провели спеціалізовану підготовку для механіків та танкових екіпажів. Водночас ми також можемо багато чому навчитися в українців. Зрештою, вони мають найбільший досвід на сучасному полі бою. Таким чином, ми створюємо унікальне партнерство, завдяки якому ми обидва стаємо сильнішими", – сказала Єшильгез-Зегеріус.

З наближенням зими міністерка наголосила на важливості того, щоб європейські союзники продовжували всебічно підтримувати Україну. Вона заявила, що Нідерланди залишаються непохитними у своїй підтримці України.

"Безпілотники, протиповітряна оборона та підтримка F-16 залишаються ключовими пріоритетами у цьому відношенні. Наша підтримка також безпосередньо сприяє нашій власній безпеці. Українці показали, що якщо ми їх підтримуємо, вони здатні успішно відбивати російські атаки", – наголосила Єшильгез-Зегеріус.

У лютому 2026 року Данія оголосила, що профінансує модернізацію інфраструктури навчального центру ЗСУ. Данія інвестує близько EUR33 млн в навчальну інфраструктуру, побутові та санітарні умови, обладнання, дрони для підготовки.

До реалізації проєкту залучений імплементаційний партнер – Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим", із яким Міністерство оборони України раніше підписало Меморандум про співпрацю.