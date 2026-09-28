Апеляція ВАКС відмовила у передачі справи колишньої голови Хмельницької МСЕК Крупи до іншого суду

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовила у передачі справи колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупи до іншого суду, повідомила Transparency International Ukraine (TIU).

"28 вересня 2026 року АП ВАКС розглянула клопотання захисників ексочільниці Хмельницької МСЕК про зміну підсудності кримінального провадження. Сторона захисту зазначила: ні Крупа, ні члени її родини не є суб'єктами, справу яких мають розглядати у ВАКС", йдеться у повідомленні TIU у Телеграм у понеділок

Адвокат Крупи наголосив, що декларації його підзахисна подавала як лікар, тобто особа, кримінальне провадження стосовно якої не підсудне ВАКСу. Тож захист переконаний, що справа має слухатись у Хмельницькому міськрайонному суді.

Сторона обвинувачення не погодилась з аргументами захисту Крупи. Прокурор наполягав, що справа має слухатись у ВАКС. Також він зазначив, що на час вчинення злочину Крупа була депутаткою Хмельницької обласної ради – тобто суб'єктом, кримінальне провадження щодо якого є підсудним ВАКС. Відтак прокурор просив відмовити у задоволенні клопотання захисту.

"За результатами нарадчої колегія суддів АП ВАКС відмовила у задоволенні клопотання та залишила справу на розгляді у Вищому антикорсуді", – йдеться у повідомленні TIU

Як повідомлялося, НАБУ і САП обвинувачують екскерівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу, її чоловіка Володимира та сина Олександра у незаконному збагаченні на 160 млн грн, недекларуванні та легалізації коштів.

За даними САП, частина цих коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. "Після чого за сприяння чоловіка вони були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках", – уточнюється в повідомленні. Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 КК України. Досудове розслідування було розпочато Державним бюро розслідувань, а у жовтні 2024 року справу передано до НАБУ за підслідністю.

ДБР викрило голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу та її сина, який обіймав керівну посаду в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах, брендові прикраси та коштовності.