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Кількість постраждалих у Києві зросла до 21, загинула одна людина – поліція

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Кількість постраждалих у Києві зросла до 21, загинула одна людина – поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Кількість постраждалих унаслідок атаки російських військ безпілотниками на Київ зросла до 21, одна людина загинула, повідомила пресслужба поліції Києва в телеграм.

"Внаслідок атаки у Києві загинула 44-річна жінка. Ще понад 20 громадян віком від 29 до 76 років отримали поранення", – йдеться в повідомленні відомства, поширеному у понеділок.

Правоохоронці фіксують наслідки атаки у чотирьох районах столиці.

Зокрема, у Києві пошкоджено медичний центр, багатоквартирний будинок, будівлю бізнес-центру, АЗС, ресторан, адміністративні будівлі, компанію та автомобілі.

Як уточнили у Київській міській прокуратурі, у Голосіївскому районі Києва через влучання БпЛА у адміністративну будівлю медичного центру травми отримали 8 людей, серед яких лікар та водій автомобіля швидкої допомоги.

У Шевченківському районі внаслідок влучання по будівлі Національної академії наук 6 людей отримали травми, а одна жінка загинула.

Також протягом дня внаслідок російських агресії постраждали 7 людей у Дарницькому та Оболонському районах Києва.

Протягом дня повітряні тривоги тривали у Києві майже 9 годин.

#київ #постраждалі #атака
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