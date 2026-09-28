Залужний повідомив про загибель кількох людей внаслідок удару РФ по будівлі НАН

Кілька людей загинули внаслідок удару російських окупантів по будівлі Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва в понеділок, повідомив надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-24) Валерій Залужний, не назвавши їх кількості, але зазначивши, що він знав їх особисто.

"Від самого початку служби на посаді головнокомандувача ЗСУ Національна академія наук стала для мене другим місцем роботи. Я знав кожний куточок цієї будівлі, де працював цвіт нашої науки та інтелігенції. І вони мене знали. Сьогодні саме це місце зазнало атаки, а близькі мені люди загинули", – написав Залужний у Facebook в понеділок.

Він зазначив, що агресор "наважився використати усі описані і неописані злочини проти людяності" і робить це "на очах у всього світу".

"Ми обов'язково її відбудуємо, нашу Національну академію наук. Вона обов'язково буде. Не повернемо лише тих, хто загинув. І, звісно, ніколи не пробачимо тому, хто у цьому винний. Співчуття постраждалим та родинам загиблих", – додав Залужний.

Як повідомлялося, внаслідок удару по будівлі НАН в понеділок почалася пожежа на верхніх поверхах. На місці триває рятувальна операція.

ДСНС повідомляла про одного загиблого та шістьох постраждалих. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед постраждалих троє дітей. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що загибла – жінка, пізніше ЗМІ повідомили, що загиблою виявилася помічниця ексголови РНБО Володимира Горбуліна, сам він серед постраждалих.

Пресслужба уповноваженого із захисту державної мови повідомляла, що внаслідок російського удару по будівлі НАН загинуло двоє академіків, ще з кількома немає зв'язку.