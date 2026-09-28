Очільник німецького посольства, яке розташоване поруч з НАН: продовжуємо роботу, підтримка триватиме

Посол Німеччини в Україні Борис Руґе засудив останні атаки РФ, включно з ударом по будівлі Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва, що розташована неподалік німецького посольства у Києві.

"Атаки Росії на цивільні об'єкти в Україні тривають. Сьогодні в центрі Києва було влучено в Академію наук. Наші серця з жертвами та їхніми родинами. 2 посольства розташовані неподалік, включно з нашим. Ми продовжуємо свою роботу, і міцна підтримка Німеччини Україні триватиме", – написав посол у Х у понеділок.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про трьох неповнолітніх, постраждалих внаслідок удару російських окупантів по будівлі Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва.

Як повідомлялося, внаслідок удару по будівлі НАН в понеділок почалася пожежа на верхніх поверхах. На місці триває рятувальна операція.

ДСНС повідомляла про одного загиблого та шістьох постраждалих. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед постраждалих троє дітей. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що загибла – жінка, пізніше ЗМІ повідомили, що загиблою виявилася помічниця ексголови РНБО Володимира Горбуліна, сам він серед постраждалих.

Пресслужба уповноваженого із захисту державної мови повідомила, що внаслідок російського удару по будівлі НАН загинуло двоє академіків, ще з кількома немає зв'язку.