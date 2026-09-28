У районі влучання в "Добробут" в Києві вісім постраждалих, в НАН шість, одна загибла – ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок удару російських окупантів по медичному центру в Голосіївському районі Києва в понеділок зросла до восьми, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"У Голосіївському районі вогнеборці ліквідували пожежу в будівлі медичного центру, що виникла внаслідок атаки з 1 по 7 поверх. Також горіла покрівля 4-поверхового житлового будинку, розташованого поруч. У ході розвідки вогнеборці врятували мешканку будинку. Відомо про вісьмох постраждалих за цією адресою", – йдеться в повідомленні.

Також у відомстві уточнили, що внаслідок удару по будівлі Національної академії наук України в Шевченківському районі загинула одна людина та постраждало ще шестеро осіб. Повідомляється, що надзвичайники локалізували пожежу в будівлі корпусу.

Раніше в медмережі "Добробуті" повідомили, що внаслідок прильоту у відділення у Голосіївському районі Києва у понеділок постраждали семеро людей, в тому числі шість працівників медмережі.

У ДСНС раніше повідомляли про одного загиблого та сімох постраждалих внаслідок удару агресора по будівлі НАН. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що серед постраждалих троє дітей. Пізніше ЗМІ повідомили, що загиблою виявилася помічниця ексголови РНБО, віцепрезидента НАН Володимира Горбуліна, а сам він серед постраждалих. Пресслужба уповноваженого із захисту державної мови повідомляла, що внаслідок російського удару по будівлі НАН загинуло двоє академіків, ще з кількома немає зв'язку.