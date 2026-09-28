Окупанти використовували цивільних як "живий щит" під час відступу під Куп'янськом, ЗСУ вогонь не відкривали

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розцінив факт використання поблизу Куп'янська на Харківщині російськими окупантами цивільних українців як "живого щита" як неприпустимий інструмент війни, за що агресор має бути притягнутий до відповідальності.

"Росія вкотре використовує українських цивільних як інструмент війни. Українські військові зафіксували переміщення російськими силами цивільних, зокрема дітей та людей похилого віку, через газопровід поблизу Куп'янська у напрямку тимчасово окупованої території. Людей змушували пересуватися під загрозою застосування зброї", – написав Сибіга у Телеграм-каналі у понеділок.

Про цей факт повідомив 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія". Військові оприлюднили відео з розвідувальних дронів, на якому зафіксовано, як 27 вересня 2026 року російські окупанти виводили групу з дев'яти цивільних українців (серед яких були діти, літні люди та людина на милицях) через підземний газогін завдовжки понад 10 км. Таким чином загарбники використовували мирне населення як "живий щит" для прикриття власного відступу під час контрнаступальних дій українських сил.

Сили оборони не відкривали вогонь по групі саме через присутність цивільних. Всі зібрані матеріали передано правоохоронцям для розслідування чергового воєнного злочину РФ.

"Цивільне населення не може використовуватися як інструмент війни чи примусово переміщуватися. Такі дії є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права та мають бути належним чином задокументовані й розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності", – зазначив глава МЗС.