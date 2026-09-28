Драпатий відвідав із робочим візитом навчальний центр Сил безпілотних систем

Навчальний центр Сил безпілотних систем із робочим візитом відвідали представники вищого військового керівництва Збройних сил України – головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий та командувач Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Святослав Заїць.

Як повідомляє Навчальний центр Сил безпілотних систем ЗСУ, під час візиту вони ознайомилися з організацією навчального процесу, навчальними локаціями та умовами підготовки військовослужбовців. Окрему увагу приділили підготовці фахівців для підрозділів Сил безпілотних систем, практичній складовій навчання та впровадженню актуального бойового досвіду в освітній процес.

"Візит став важливою оцінкою роботи колективу Навчального центру та додатковою мотивацією для подальшого вдосконалення системи підготовки особового складу", – йдеться у повідомленні у Facebook.