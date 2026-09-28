Президентка Єврокомісії засудила удар по НАН: Сьогодні наука стала мішенню для Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила російський удар вдень по будівлі Національної академії наук (НАН) України в Шевченківському районі Києва.

"Сьогодні наука стала мішенню для Росії. Моє серце з героями, які шукають людей, що опинилися в пастці в Національній академії наук України. А також із сім'ями та близькими жертв жахливих атак по всій країні. Ми стоїмо пліч-о-пліч із ними. І з усіма українцями", – написала вона у соцмережі Х.

За словами фон дер Ляєн, Європа працює наполегливіше, ніж будь-коли, щоб зміцнити оборону України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про трьох неповнолітніх, постраждалих внаслідок удару російських окупантів по будівлі Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва.

Як повідомлялося, внаслідок удару по будівлі НАН в понеділок почалася пожежа на верхніх поверхах. На місці триває рятувальна операція.

ДСНС повідомляла про одного загиблого та сімох постраждалих. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що загибла – жінка, пізніше ЗМІ повідомили, що загиблою виявилася помічниця ексголови РНБО Володимира Горбуліна. Сам він серед постраждалих. Пресслужба уповноваженого із захисту державної мови повідомила, що внаслідок російського удару по будівлі НАН загинуло двоє академіків, ще з кількома немає зв'язку.