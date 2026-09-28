Секретар РНБО обговорив із тимчасовим повіреним США посилення ППО, санкції проти РФ та Drone Deal

Секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Полом Г'юстоном обговорив посилення протиповітряної оборони України, підтримку в осінньо-зимовий період, санкції проти РФ та можливості практичної співпраці в межах Drone Deal, повідомляє Клименко в Телеграм.

За його словами, під час зустрічі він поінформував американську сторону про останні російські атаки, зазначивши, що РФ "практично безперервно застосовує реактивні дрони по Україні" та продовжує завдавати ударів по цивільній і критичній інфраструктурі.

"Нарощування підтримки України і посилення тиску на Росію – це те, що сьогодні реально може зупинити агресора", – зазначив Клименко.

Він наголосив, що одним із головних пріоритетів України є захист людей і посилення ППО.

Окремо Клименко відзначив роботу над можливістю виробництва в Україні ракет-перехоплювачів для Patriot. "Для нас важливо реалізувати це рішення якомога швидше", – сказав він. Під час зустрічі також обговорювали підтримку України в осінньо-зимовий період та домовленості, досягнуті під час зустрічі президента України з президентом США у Нью-Йорку.

"Окремо – про Drone Deal. Це можливість поєднати український бойовий досвід і технології з американськими виробничими спроможностями. Україна і США зацікавлені у практичній співпраці в цьому напрямку", – зазначається в повідомленні.

Окрему увагу приділили санкціям. Клименко наголосив на важливості посилення обмежень проти РФ, перекриття можливостей для їх обходу та синхронізації санкційної політики з партнерами.

"В цьому контексті сильним кроком стало ухвалення Закону Ліндсі Грема, який продемонстрував безпрецедентний рівень двопартійної підтримки України у США та дає реальну можливість суттєво розширити інструменти тиску на Росію", – зазначив він.