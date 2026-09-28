Внаслідок прильоту у відділення медмережі «Добробут» постраждали 7 людей, в тому числі 6 працівників медмережі

Внаслідок прильоту у відділення медмережі «Добробут» в понеділок в Києві постраждали семеро людей, в тому числі шість працівників медмережі.

«Найголовніше - усі працівники та відвідувачі, на превелике щастя, живі. Наразі семеро людей постраждали, шестеро з них - працівники Добробуту. На місце оперативно прибули всі вільні бригади нашої “невідкладної” й надали необхідну медичну допомогу, кількох людей доправили до приймальних відділень нашої мережі», - повідомили агенству Інтерфакс-Україна в «Добробуті».

В медмережі зазначили, що « пошкоджені та палають верхні поверхи, де розташована Академія Добробут, а також перші поверхи, де пожежа охопила приміщення поліклініки».

«З першого по третій поверхи з внутрішнього двору вибуховою хвилею вибило вікна, також пошкоджене медичне обладнання», - повідомили в «Добробуті».

В медмережі повідомили, що наразі з’ясовується обсяг пошкоджень.

Медичний центр не працюватиме ближчі, решта медичних центрів Добробуту продовжує свою роботу.

«Наша команда докладе всіх зусиль, щоби найближчим часом відновити роботу медичного центру. Бережіть себе та дбайте про безпеку під час повітряних тривог!», - защначили в медцентрі.

Як повідомлялося, в понеділок ворог вже вдруге вдарив по медичному центрі на вул. Антоновича.