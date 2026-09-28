Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Внаслідок прильоту у відділення медмережі «Добробут» постраждали 7 людей, в тому числі 6 працівників медмережі

1 хв читати
Додати як джерело
Внаслідок прильоту у відділення медмережі «Добробут» постраждали 7 людей, в тому числі 6 працівників медмережі
Фото: Анна Левченко

Внаслідок прильоту у відділення медмережі «Добробут» в понеділок в Києві постраждали семеро людей, в тому числі шість працівників медмережі.

«Найголовніше - усі працівники та відвідувачі, на превелике щастя, живі. Наразі семеро людей постраждали, шестеро з них - працівники Добробуту. На місце оперативно прибули всі вільні бригади нашої “невідкладної” й надали необхідну медичну допомогу, кількох людей доправили до приймальних відділень нашої мережі», - повідомили агенству Інтерфакс-Україна в «Добробуті».

В медмережі зазначили, що « пошкоджені та палають верхні поверхи, де розташована Академія Добробут, а також перші поверхи, де пожежа охопила приміщення поліклініки».

«З першого по третій поверхи з внутрішнього двору вибуховою хвилею вибило вікна, також пошкоджене медичне обладнання», - повідомили в «Добробуті».

В медмережі повідомили, що наразі з’ясовується обсяг пошкоджень.

Медичний центр не працюватиме ближчі, решта медичних центрів Добробуту продовжує свою роботу.

«Наша команда докладе всіх зусиль, щоби найближчим часом відновити роботу медичного центру. Бережіть себе та дбайте про безпеку під час повітряних тривог!», - защначили в медцентрі.

Як повідомлялося, в понеділок ворог вже вдруге вдарив по медичному центрі на вул. Антоновича.

#добробут #клініка #атака
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ