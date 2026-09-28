РФ масово створює фейкові сторінки держорганів України, попереджає СБУ

Служба безпеки України (СБУ) фіксує активне створення спецслужбами РФ фейкових сторінок державних та безпекових органів України, зокрема СБУ, а також вітчизняних ЗМІ з метою проведення інформаційно-психологічних спецоперацій та дезінформаційних кампаній.

"Служба безпеки України фіксує значну активізацію російських спецслужб щодо створення інтернет-сайтів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси державних органів нашої держави, а також вітчизняних ЗМІ", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграм-каналі у понеділок.

Зазначається, що за допомогою цих фейкових джерел ворог намагається проводити інформаційно-психологічні спецоперації та дезінформаційні кампанії, щоб розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині України та зашкодити її позиціям на міжнародній арені.

Повідомляється також, що російські спецслужби використовують ці ресурси, щоб витягувати персональні дані українців. Встановлено, вони часто зламують облікові записи користувачів, які підписуються на фейкові сторінки в соцмережах та канали в месенджерах, щоб викрасти їхні персональні дані. Згодом ці дані використовують для проведення вербувальних операцій та подальшого збору конфіденційної інформації. Особливий інтерес для них становлять відомості про бойову та оперативну роботу Сил оборони і безпеки України.

"Серед іншого, Департамент кібербезпеки СБУ виявив та заблокував понад 50 ресурсів, що за своїм зовнішнім виглядом і позиціонуванням копіювали брендинг Служби безпеки України. У зв'язку з цим СБУ вкотре закликає громадян бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та користуватися лише офіційними джерелами", – йдеться у повідомленні СБУ.

У спецслужбі закликають звертатись на їх гарячу лінію, якщо побачили сумнівну інтернет-адресу або отримали підозріле повідомлення від особи, яка представляється співробітником СБУ.