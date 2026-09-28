В небі над Україною на 16:30 було понад 100 ударних безпілотників, значна частина летіла на Київ – ПС ЗСУ

Повітряні сили (ПС) Збройних сил України повідомили, що станом на 16.30 в повітряному просторі України було зафіксовано понад 100 ворожих ударних безпілотників різних типів, значна частина летіла у напрямку Києва.

"28 вересня 2026 року (із 06.30 по 16.30) ворог продовжує атакувати Україну ударними БпЛА типу "Shahed", більшість із них – реактивні. Станом на 16.30 зафіксовано понад 100 ударних безпілотників різних типів, значна частина – у напрямку м.Київ", – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі у понеділок.

На той момент протиповітряній обороні вдалося збити понад 40 реактивних БпЛА, але десятки дронів ще лишалися в повітрі.

Повідомляється, що зафіксовано влучання ударних БпЛА по інфраструктурі, цивільних об'єктах та житлових будинках в різних регіонах країни. Зокрема – влучання реактивних БпЛА противника по будівлі Національної академії наук та медичному центру "Добробут" у місті Київ.

"Сили оборони продовжують відбивати повітряний напад противника! Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим", – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.