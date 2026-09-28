Кабмін розширив перелік оборонних підприємств, які можуть орендувати держмайно без аукціону – Міноборони

Кабінет Міністрів за пропозицією Міністерства оборони розширив перелік оборонних підприємств, які можуть орендувати державне та комунальне майно без проведення аукціону, включивши до нього, зокрема, виробників безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та пасивної протидії технічним розвідкам.

Згідно з рішенням, право на оренду майна без аукціону може надаватися підприємствам за наявності хоча б одного з чотирьох визначених критеріїв.

"Оборонні підприємства зі статусом резидентів Defence City зможуть орендувати державне та комунальне майно без аукціону за спрощеними умовами", – зазначається в повідомленні у понеділок.

Серед таких критеріїв – статус критично важливого підприємства, включення до реєстру виконавців державних контрактів, відповідність визначеним виробничим критеріям або статус резидента Defence City.

Крім того, можливість оренди без аукціону поширюється не лише на державне, а й на комунальне майно. Місцевим органам влади рекомендовано встановлювати орендну плату на рівні 8% оціночної вартості майна на рік.

"Допомагаємо підприємствам ОПК масштабувати виробництво", – зазначили в Міноборони.