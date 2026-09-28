Внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Одесі постраждали вже 4 людей, серед них є дитина – ОВА

Четверо людей, серед яких є неповнолітня дитина, попередньо постраждали внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Одесі в понеділок, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Одесі. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих, серед яких неповнолітня дитина", – написав Кіпер у телеграм-каналі в понеділок.

Раніше очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак наголошував, що зруйновано квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки в Одесі. Зокрема було відомо про трьох постраждалих.