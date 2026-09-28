Серед постраждалих по будівлі НАН в центрі Києва є троє дітей – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про трьох неповнолітніх, постраждалих внаслідок удару російських окупантів по будівлі Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва.

"Екстрені служби продовжують працювати у Києві, на місці прямого удару по будівлі Академії наук. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та шістьох постраждалих, серед них троє дітей", – написав Зеленський в Телеграм у понеділок.

Як повідомлялося, внаслідок удару по будівлі НАН в понеділок почалася пожежа на верхніх поверхах. На місці триває рятувальна операція.

ДСНС повідомляла про одного загиблого та сімох постраждалих. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що загибла – жінка, пізніше ЗМІ повідомили, що загиблою виявилася помічниця ексголови РНБО Володимира Горбуліна, сам він серед постраждалих. Пресслужба уповноваженого із захисту державної мови повідомила, що внаслідок російського удару по будівлі НАН загинуло двоє академіків, ще з кількома немає зв'язку.