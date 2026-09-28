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Загиблою внаслідок удару по НАН виявилася помічниця ексголови РНБО Горбуліна, сам він серед постраждалих – ЗМІ

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Загиблою внаслідок удару по НАН виявилася помічниця ексголови РНБО Горбуліна, сам він серед постраждалих – ЗМІ

Колишній очільник Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Володимир Горбулін постраждав через удар російських окупантів по будівлі Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва, а його помічниця, за попередніми даними, загинула, повідомляє ВВС News Україна в понеділок з посиланням на власні джерела.

"Удар прийшов в кімнату, яка була на поверх вище його кабінету. Володимир Павлович вже вдома, він отримав незначні травми через вибите скло", – сказав співрозмовник видання, додавши, що його особиста помічниця Наталя, за попередніми даними, загинула. Ймовірно в момент удару вона була поряд з будівлею.

Як повідомлялося, внаслідок удару по будівлі НАН в понеділок почалася пожежа на верхніх поверхах. На місці триває рятувальна операція.

ДСНС повідомляла про одного загиблого та сімох постраждалих. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що загибла – жінка. Пресслужба уповноваженого із захисту державної мови повідомила, що внаслідок російського удару по будівлі НАН загинуло двоє академіків, ще з кількома немає зв'язку.

#жертви #обстріл #нан #горбулін
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