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Ворог завдав удару по підприємству "Укрзалізниці" в Запоріжжі, поранено понад 13 чоловік – Перцовський

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Ворог завдав удару по підприємству "Укрзалізниці" в Запоріжжі, поранено понад 13 чоловік – Перцовський
Фото: Укрзалізниця

Ворог завдав удару по підприємству АТ "Укрзалізниця" (УЗ) в Запоріжжі, тяжкі поранення отримало троє співробітників, ще понад 10 дістали легші травмування, повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

"Ворожий удар по нашому підприємству в Запоріжжі, яке попри все продовжувало працювати. Удар підступний, без фіксації повітряних загроз в системах. Маємо трьох досить тяжких поранених. Втім, як повідомляють лікарі, без критичного для життя. Ще понад 10 колег отримали легші травмування. Інформація уточнюватиметься", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Перцовський додав, що на місці удару та в лікарнях поряд для надання необхідної допомоги перебувають колеги.

Він подякував Запорізькій ОВА за підтримку.

#запоріжжя #укрзалізниця #атаки_рф
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