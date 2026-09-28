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Внаслідок удару по будівлі НАН є загиблий, 7 постраждалих – ДСНС

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Внаслідок удару по будівлі НАН є загиблий, 7 постраждалих – ДСНС
Фото: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про загиблого внаслідок удару російських окупантів по будівлі Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва в понеділок.

"Попередньо станом на зараз 1 людина загинула, ще 7 постраждали через російський удар у Шевченківському районі столиці. Ворог поцілив в будівлю одного з корпусів Національної академії наук України. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Інформація оновлюється", – повідомляється в телеграм-каналі ДСНС.

#жертва #обстріл #нан
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