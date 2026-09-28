Внаслідок удару по будівлі НАН є загиблий, 7 постраждалих – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про загиблого внаслідок удару російських окупантів по будівлі Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва в понеділок.

"Попередньо станом на зараз 1 людина загинула, ще 7 постраждали через російський удар у Шевченківському районі столиці. Ворог поцілив в будівлю одного з корпусів Національної академії наук України. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Інформація оновлюється", – повідомляється в телеграм-каналі ДСНС.