30 цивільних постраждали через атаки ворога по Запоріжжю – ОВА

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки зросла до 30 осіб, повідомив тво начальника обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін.

"30 цивільних травмовано внаслідок ударів по Запоріжжю. 20 чоловіків та 10 жінок. За сухою статистикою – життя та здоров'я людей", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За словами очільника ОВА, троє постраждалих під час атаки на об'єкт інфраструктури отримали тяжкі травми, але медики запевняють, що вони не критичні для життя.

"Дякую лікарям, рятувальникам та всім, хто зараз допомагає постраждалим", – написав Семікін.