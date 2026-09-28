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Зруйновано квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки в Одесі, відомо про 3 постраждалих – МВА

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Зруйновано квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки в Одесі, відомо про 3 постраждалих – МВА
Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089981179124

Зруйновано квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки в Одесі через ворожу атаку, наразі відомо про трьох постраждалих, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожої атаки зруйновано квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки. Пошкоджено фасад, балкони та вікна будинку з 1 по 11 поверхи. На цю хвилину відомо про трьох постраждалих", – написав він у телеграм в понеділок.

Раніше Лисак повідомляв про ворожу атаку та пошкодження житлового будинку.

"Всі служби на місцях. Розгортаються оперативні штаби для допомоги людям", – додав Лисак.

#одеса #будинок #атака
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