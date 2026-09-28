Зруйновано квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки в Одесі, відомо про 3 постраждалих – МВА

Зруйновано квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки в Одесі через ворожу атаку, наразі відомо про трьох постраждалих, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожої атаки зруйновано квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки. Пошкоджено фасад, балкони та вікна будинку з 1 по 11 поверхи. На цю хвилину відомо про трьох постраждалих", – написав він у телеграм в понеділок.

Раніше Лисак повідомляв про ворожу атаку та пошкодження житлового будинку.

"Всі служби на місцях. Розгортаються оперативні штаби для допомоги людям", – додав Лисак.