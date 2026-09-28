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Внаслідок удару по НАН загинули двоє академіків – уповноважений із захисту державної мови

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Внаслідок удару по НАН загинули двоє академіків – уповноважений із захисту державної мови
Фото: https://www.facebook.com/andrii.butenko.official

Внаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук України в Києві загинуло двоє академіків, повідомляє пресслужба уповноваженого із захисту державної мови.

"Люди рятувалися, вибираючись із вікон охопленої вогнем будівлі й ризикуючи розбитися, аби не згоріти живцем. Наразі відомо вже про двох загиблих академіків, ще з кількома немає зв'язку, є поранені. Інформація про жертви поточнюється", – йдеться у повідомленні у Facebook.

Уповноважений наголосив, що цей удар – це ще одне нагадування про те, що російська агресія спрямована не лише проти міст і людей.

"Ворог намагається нищити українську науку, освіту, культуру – усе те, що формує нашу національну пам'ять та інтелектуальну основу держави. Будівлі можна відновити. Знання, наукову традицію, українську думку – не знищити. Росія століттями намагалася знищувати українських учених, стирати українську мову з науки, заперечувати нашу окремішність. Сьогодні вона продовжує робити це ракетами й дронами. Ми маємо берегти людей і водночас берегти те, що вони створюють: українське слово, науку, культуру, знання. Бо це також те, за що сьогодні воює Україна", – резюмується в повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок удару по будівлі НАН почалася пожежа на верхніх поверхах. На місці триває рятувальна операція.

Раніше було відомо про одну загиблу і трьох поранених.

#удар #жертви #нан
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