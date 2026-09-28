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Російські окупанти завдали удару по Одесі, пошкоджено житловий будинок – МВА

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Російські окупанти завдали удару по Одесі, пошкоджено житловий будинок – МВА

Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про чергову атаку на місто та ушкодження житлового будинку.

"Ворог атакував місто. Пошкоджено житловий будинок", – написав він у телеграм у понеділок.

Деталі з'ясовують.

#одеса #будинок #атака
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