Російські окупанти завдали удару по Одесі, пошкоджено житловий будинок – МВА

Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про чергову атаку на місто та ушкодження житлового будинку.
"Ворог атакував місто. Пошкоджено житловий будинок", – написав він у телеграм у понеділок.
Деталі з'ясовують.
Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про чергову атаку на місто та ушкодження житлового будинку.
"Ворог атакував місто. Пошкоджено житловий будинок", – написав він у телеграм у понеділок.
Деталі з'ясовують.
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