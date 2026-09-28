Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 18 осіб – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру зросла до 18 осіб, серед них – дитина, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Допомога медиків знадобилася 8-річній дівчинці. У неї контузія внаслідок ворожої атаки. Загалом у Дніпрі вже 18 поранених через ранковий удар росіян по середмістю. Двох з них госпіталізовано", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Мер міста Борис Філатов повідомив, що, крім понівеченої офісної будівлі, в місті пошкоджено шість прилеглих житлових будинків, а також департамент транспорту і ветеранський простір.

Комунальні служби розпочали ліквідацію наслідків.

Раніше повідомлялось про 15 постраждалих і трьох загиблих у Дніпрі.