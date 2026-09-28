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Кличко: Кількість постраждалих у центрі Києва зросла до 4, по місту до – 14

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Кличко: Кількість постраждалих у центрі Києва зросла до 4, по місту до – 14

Вже відомо про чотирьох постраждалих внаслідок російського удару по історичному центру Києва, загалом від початку доби 28 вересня від атак ворога постраждало 14 людей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Уже четверо постраждалих у нежитловій будівлі в центрі Києва. Трьох поранених медики госпіталізували. Пошуково-рятувальна операція триває", – написав він у телеграм у понеділок.

"Загалом від початку доби 28 вересня від атак ворога постраждали 14 людей. Шість із них перебувають в стаціонарах міських лікарень. Загинула одна жінка", – повідомив Кличко.

Раніше повідомлялось про трьох постраждалих та одного загиблого.

#київ #жертви #бпла
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