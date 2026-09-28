Міноборони припиняє практику передчасного припинення виплат родинам зниклих безвісти

Міністерство оборони України зобов'язало всі військові частини виплачувати грошове забезпечення військовослужбовців, зниклих безвісти, доти, доки не з'явиться визначена законом підстава для припинення виплат: рішення суду про визнання безвісно відсутнім або актовий запис про смерть.

"У деяких військових частинах призупиняли виплати, щойно з'являлися документи про впізнання тіла. Законодавство не визначає такі документи як підставу для припинення виплат. Через це родини залишалися без виплат ще до того, як смерть чи статус військовослужбовця були офіційно встановлені. Доручення усуває цю неоднозначність і вимагає однаково застосовувати норми законодавства у всьому війську", – розповіла заступниця міністра оборони Любов Галан.

Згідно з новим рішенням, припиняти виплати лише на підставі документів про впізнання тіла чи інших документів, яких немає в чинному законодавстві, заборонено. Відповідне окреме доручення (№ 4264/уд від 23.09.2026) вже доведено органам військового управління, військовим частинам, установам та організаціям за підпорядкованістю.

Грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця виплачується щомісяця на підставі наказу командира (начальника, керівника) військової частини, установи чи організації. Виплати тривають до: моменту, коли набирає законної сили рішення суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім; дати складання актового запису про смерть (включно).

Граничний строк виплат – день виключення військовослужбовця зі списків особового складу частини.

"Впізнання тіла та офіційна реєстрація смерті – це різні юридичні процедури. Для закону значення має саме актовий запис про смерть або судове рішення. Поки не настала одна з цих підстав, частина зобов'язана продовжувати виплати. Наступний крок – внести зміни до наказу Міноборони № 280, де чітко буде унормовано, що військовослужбовця можна виключити зі списків особового складу у зв'язку зі смертю лише на підставі актового запису про смерть", – додали в міністерстві.