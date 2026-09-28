Внаслідок атаки на НАНУ пошкоджено також один із корпусів Міносвіти – Бутенко

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Національну академію наук (НАНУ) пошкоджено також один із корпусів Міністерство освіти і науки України, серед працівників міністерства постраждалих немає.

"Сьогодні внаслідок чергової російської атаки постраждала будівля Національна академія наук України. Внаслідок влучання виникла пожежа. Усередині залишаються люди, рятувальники проводять операцію з їх порятунку. За попередньою інформацією, одна людина загинула, також є постраждалі. Мої співчуття рідним і близьким. Унаслідок атаки пошкоджено також один із корпусів Міністерство освіти і науки України. Серед працівників міністерства постраждалих немає", – написав Бутенко в мережі Facebook.

Міністр наголосив, що руйнуючи освітню та наукову інфраструктуру, Росія намагається залякати дітей, батьків, освітян і науковців, порушити освітній процес та нормальну роботу наших установ.

"Безпека має залишатися пріоритетом при організації освітнього процесу чи роботи установ, відповідно до безпекової ситуації", – написав він.