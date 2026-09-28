Якість повітря погіршилась через пожежу на складах у Броварському районі, загрози здоров'ю населення немає – Київська ОВА

Внаслідок спричиненої атакою БпЛА пожежі у складській будівлі у Броварському районі зафіксовано локальне незначне перевищення хімічної речовини аміак NH3 у повітрі; по місту Бровари перевищення не зафіксовано, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Моніторинговим постом атмосферного повітря локально, в зоні пожежі, зафіксовано незначне перевищення хімічної речовини аміак NH3. По місту Бровари перевищення не зафіксовано. Загрози життю та здоров'ю населення немає", – йдеться у повідомленні Ткаченка у Телеграмі у понеділок..

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено складську будівлю у Броварському районі. Проведено радіаційну та хімічну розвідку. Пожежу локалізовано. Рятівники ДСНС продовжують гасіння", – написав він.

Раніше Ткаченко вже повідомляв про падіння БпЛА на території складського об'єкта у Броварському районі.

За словами Ткаченка, при зафіксованому рівні концентрації NH3 може виникати легке подразнення слизових оболонок носа чи першіння в горлі при тривалому вдиханні. Також у повітрі можуть відчуватися запах продуктів горіння, що також може спричиняти дискомфорт під час дихання. До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна та двері зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. Кондиціонери варто вимкнути. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим. У разі погіршення стану здоров'я необхідно негайно звернутися до медичних закладів.